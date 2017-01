Immigrati, Bagnasco chiede la cittadinanza per minori

Roma, (askanews) - Riconoscimento della cittadinanza ai minori che hanno conseguito il primo ciclo scolastico e possibilità di affidare i minori non accompagnati a case famiglia. A chiederlo, per venire incontro al dramma dei minori non accompagnati che sbarcano sulle nostre coste, è stato il presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Angelo Bagnasco."La Chiesa - ha detto - è in prima linea nell'accoglienza: dove questa parola non richiama soltanto servizi offerti, ma famiglia, comunità, dialogo interculturale, iniziative di integrazione. In questa prospettiva, diventa importante sia il riconoscimento della cittadinanza ai minori che hanno conseguito il primo ciclo scolastico, sia la possibilità di affidare i minori non accompagnati a case famiglia: le centinaia di esperienze promosse nelle nostre parrocchie costituiscono una conferma circa la direzione su cui andare".