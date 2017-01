Immigrati, Minniti: "Severità e integrazione sono le priorità"

Roma, (askanews) - "C'è stato uno scambio di valutazioni, di cui terrò profondamente conto: considero la collaborazione con le Regioni un elemento importante su un tema cruciale per il futuro del paese come quello dell'immigrazione". A spiegarlo è stato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, dopo aver incontrato la Conferenza delle Regioni per fare il punto sul tema dei migranti."E' stato fatto un primo passo - ha spiegato Minniti - ho illustrato un programma complessivo che tiene conto di due elementi fondamentali: la severità nei confronti degli stranieri irregolari e che non rispettano le leggi, e insieme l'integrazione per quelli che sono regolari e rispettano le leggi. Severità e integrazione sono due elementi che consentono di affrontare il tema dell'immigrazione in maniera forte e seria. Per essere più precisi, più si è severi con gli irregolari, più si è capaci di garantire integrazione e di costruire un nuovo rapporto con il nostro paese. Su questo, ho incontrato un sentire diffuso - ha concluso Minniti - ed abbiamo deciso di lavorare assieme anche nei prossimi giorni. Non nei prossimi mesi, perchè serve prendere decisioni rapide".