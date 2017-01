Imprenditore di Pescara del Tronto: noi ripartiti, senza lo Stato

Roma, (askanews) - Tra i partecipanti alla manifestazione "La scossa dei terremotati" a Piazza SS Apostoli a Roma c'è anche un imprenditore di Pescara del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, frazione di Arquata devastata dai terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, che è riuscito a rimettere in piedi la sua azienda, nonostante le mancanze dello Stato". E' Ferdinando Filotei, la cui azienda "Filotei Lino", intitolata al padre, è specializzata nella produzione di salse tartufate e di funghi porcini e di altri alimenti."Ripartire senza niente non è semplice. Io ce l'ho fatta: perché ce l'ho nel sangue. Non mi mette paura lo Stato italiano, assolutamente, per quello che non fa", racconta "La mia azienda Filotei Lino, io mi chiamo Filotei Nando, gli ho lasciato quel nome perché è il nome di mio padre, che ha 88 anni e ha visto decadere i suoi 80 anni di vita, perché anche lui ha perso tutto come me".A Roma, come gli altri manifestanti, ha indossato la fascia tricolore:"Ci sentiremo ancora un po' italiani, perché dallo Stato che ci dovrebbe rappresentare ci sentiamo un po' tralasciati, tanto tralasciati".