In fiamme deposito di rifiuti speciali nell'hinterland di Milano

Milano, 9 lug. (askanews) - Un incendio è scoppiato all'alba del 9 luglio in un capannone industriale di rifiuti speciali a Settimo Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo. Dal deposito autorizzato di circa 1.400 mq, poco dopo le 5, si è levata una colonna alta e densa di fumo nero che ha messo in allarme gli abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti una decina di mezzi dei vigili del fuoco che hanno registrato queste immagini, insieme con il 118 e i carabinieri. Non risultato vittime né persone intossicate.