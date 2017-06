In fiamme tetto di una casa a Milano, chiuso viale Monza

Milano (askanews) - Un grosso incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno al quinto piano di un palazzo al civico 237 di viale Monza a Milano, provocando una lunga colonna di fumo visibile a grande distanza. A essere interessati dalle fiamme il tetto e il sottotetto dello stabile. A quanto riferiscono i vigili del fuoco, a far divampare le fiamme potrebbe essere stata presumibilmente la canna fumaria dalla pizzeria al piano terra, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Non ci sono feriti anche se per precauzione tutti gli inquilini hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Sul posto sono intervenuti otto mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. L'incidente ha provocato la chiusura al traffico di viale Monza tra Precotto e Gorla, dall'altezza di via Guanella.