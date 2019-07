"In mare con lo scooter per 2mila euro", denunciato Balotelli

Roma, 8 lug. (askanews) - "Duemila euro se ti butti in mare con il motorino". Scommessa accettata, e scommessa persa. E Balotelli ha pronta la busta con 2mila euro. L'ex giocatore della nazionale italiana, Mario Balotelli offre a un certo "Catello", duemila euro se si lancia in mare con lo scooter. Siamo a Napoli Mergellina.Catello, ovviamente, lo fa e Mario è costretto a pagare. Il video fa il giro del web. E costa a Balotelli una denuncia per istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d'azzardo. La segnalazione è stata presentata dalla polizia municipale di Napoli. Insieme all'ex azzurro sono state denunciate altre tre persone: l'amico del calciatore, Catello Buonocore, che si è lanciato in mare, il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina. Contestati anche i reati di abbandono di rifiuti pericolosi e getto pericoloso di cose.