In Olanda per scoprire le innovazioni che combattono lo spreco

Milano (askanews) - Il futuro del cibo, e del Pianeta, passa per la lotta allo spreco. Un tema fondamentale al centro della prima tappa della missione alla ricerca dei più importanti food hub del mondo a cui partecipano i 14 studenti della seconda edizione del master Food Innovation Program (FIP). Gli studenti sono atterrati ad Amsterdam da dove sono partiti alla scoperta delle innovazioni per combattere lo spreco alimentare, come racconta Sara Roversi, fondatrice di Future Food Institute."Tre giornate tutte molto diverse: la prima un po' più alla ricerca di quali sono le innovazioni in ambito urbano, nuovi format di ristorazione, nuovi centri di aggregazione, nuovi modelli anche distributivi; poi una seconda giornata orientata a tutto ciò che la scienza ci sta mostrando, dai nuovi hamburger in vitro a una visita alle università più interessanti per quanto riguarda il tema della Food technology in ambito agricolo e ultima giornata dedicata a tutto ciò che sono le food experience".Gran finale all'Academy of gastronomic science del professor Peter Klosse docente del Food Innovation Program (mentore di eccezione insieme a Arjan de Boer e Hans Steenbergen responsabili del magazine Food Inspiration). Poi tutti pronti per la prossima tappa: Boston.