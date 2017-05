In Thailandia il pollo si griglia con l'energia solare

Phetchaburi, Thailandia (askanews) - La maschera da saldatore al posto del grembiule e del cappello da chef. Sila è un venditore di pollo alla griglia di Phetchaburi, in Thailandia, che si è inventato un modo totalmente green di arrostire la carne, gratuito e a inquinamento zero: una griglia solare realizzata con oltre un migliaio di specchi.Così, nel suo piccolo ristorante di strada a due ore di macchina di Bangkok, i clienti possono gustare un pollo squisito che non ha l'odore del fumo o del carbone, cotto al naturale in soli 12 minuti.