In un casolare a Zagarolo i dipinti del '600 rubati ai Parioli

Roma, (askanews) - Quattro dipinti antichi del XVII secolo, del valore complessivo di circa 200mila euro, raffiguranti scene religiose e ancora in buono stato. Sono stati ritrovati dai carabinieri di Zagarolo, insieme al personale della sezione antiquariato del reparto operativo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, in un casolare abbandonato a Zagarolo, non lontano da Roma, in mezzo a una fitta boscaglia.Dai primi accertamenti è emerso che si trattava delle opere d'arte rubate durante una rapina del 2001 in un hotel dei Parioli a Roma, quando una banda armata fece irruzione in un albergo e dopo aver immobilizzato portiere e clienti, riuscì ad impossessarsi di cinque dipinti e altra refurtiva.Gli autori del furto furono individuati con successive indagini, ma i quadri non furono ritrovati. La scoperta dà il via a ulteriori indagini per cercare di risalire a eventuali altre persone coinvolte nella ricettazione di opere rubate e per ritrovare il quinto dipinto, ancora mancante.