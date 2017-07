Ostia (askanews) - Non si placano gli incendi alle porte di Roma. E non si fermano gli interventi dei vigili del fuoco. I canadair sono in azione senza sosta. In queste immagini si vedono i velivoli in azione mentre sorvolano i bagnanti che affollano gli stabilimenti balneari di Ostia per raccogliere l'acqua dal mare a pochi metri dalla spiaggia