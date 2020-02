Incidente Lodi, assessore regionale Terzi: aspettiamo indagini

Lodi, 6 feb. (askanews) - "Ci sono conseguenze sul traffico regionale perché tutto il sistema deve gestire questa emergenza e lo spostamento dei treni AV. Confido nella celerità e nell'accuratezza delle indagini che ci diranno cosa è successo per evitare che queste cose si ripetano". Così l'assessora regionale alleInfrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Lombardia, Claudia MariaTerzi, in merito all incidente che ha coinvolto il convoglioderagliato questa mattina sulla linea Milano-Bologna. L'assessora è accorsa sul luogo dell'incidente.