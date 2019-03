Incidente su una piattaforma Eni ad Ancona, un morto e due feriti

Milano, 5 mar. (askanews) - Una persona è morta e altre due sono gravemente ferite a causa di un incidente sul lavoro su una piattaforma petrolifera Eni al largo di Ancona.Secondo le prime ricostruzioni della Direzione marittima di Ancona c'è stato un cedimento strutturale durante il trasbordo di una bombola di azoto, che ha causato il crollo di una gru in mare. Il gruista risultava inizialmente disperso, nelle ricerche sono stati attivate anche l'Aeronautica militare, che ha diffuso questo video, la Guardia Costiera e una squadra di sommozzatori dei Vigili del fuoco. Ma il suo corpo dopo qualche ora è stato "individuato all'interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma".L autorità giudiziaria ha aperto un'inchiesta e inviato i tecnici della Guardia costiera e dei vigili del fuoco per il sequestro della gru e accertare le cause dell accaduto.