Isernia (askanews) - Colpi in testa con libri e quaderni, urla, bambini costretti a tirare i capelli ai loro compagni per punirli. Avveniva in una scuola dell'infanzia statale della provincia di Isernia, tutto ripreso e documentato dalle telecamere della polizia. Le due maestre protagoniste dei video, di 49 e 58 anni, sono state sospese dall'esercizio dell'insegnamento per maltrattamenti. L'indagine è partita grazie alla denuncia di alcune madri.