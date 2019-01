Istigavano al terrorismo islamico: 15 fermi in tutta Italia

Palermo (askanews) - Avrebbero istigato a commettere atti di terrorismo sul suolo italiano, favorendo anche l'arrivo nel nostro Paese d'immigrati clandestini. Per questo i carabinieri del Ros hanno fermato 15 persone tra Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia, indagate dalla procura delcapoluogo siciliano.L'indagine, denominata "Abiad" ha permesso di individuare un gruppo criminale transnazionale che in cambio di circa 2.500 euro offriva traversate a ristretti gruppi di cittadini tunisini verso le coste siciliane.Tutto ciò, per gli inquirenti ha rappresentato una grave minaccia alla sicurezza dello Stato per le posizioni radicali pro "Daesh" di un esponente di vertice del gruppo criminale che faceva propaganda dell'Isis sul web.