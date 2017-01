Roma (askanews) - "Avrei voluto che questa legge elettorale, fatta con un procedimento di dubbia costituzionalità, che rimane, e che ha messo tra parentesi la rappresentanza reale del Paese, venisse eliminata come un incidente della storia. Così non è stato, la Corte ci spiegherà il come e il perché non lo ha fatto". Lo ha detto l'avvocato Enzo Palumbo, uno dei legali dei ricorrenti, parlando davanti alla Consulta subito dopo la decisione sulle questioni di legittimità dell'Italicum.