Jet spagnolo cade in mare, morto ex solista della Patrulla Aguila

Murcia, 27 ago. (askanews) - Un jet Casa-C-101 dell'Aeronautica militare spagnola si è schiantato in mare lunedì 26 agosto 2019 durante un volo d'addestramento al largo della costa di La Manga del Mar Menor, a Murcia, nel sud-est del Paese. Il pilota, unico a bordo, si è eiettato appena prima dell'impatto ma non è sopravvissuto all'incidente.Si tratta del comandante Paco Marin, istruttore di volo, veterano dell'Afghanistan e, soprattutto, ex solista della Patrulla Aguila, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare spagnola, della quale è stato membro fino al 2018.Le immagini amatoriali dell'incidente, ripreso dalla spiaggia con uno smartphone, hanno immediatamente fatto il giro del mondo.