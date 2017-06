Just dance world cup: il videogioco diventa un talent show

Milano (askanews) - Da videogioco a reality show. L'ormai rodata Just dance world cup, che porta i ballerini virtuali più bravi al mondo a sfidarsi dal vivo in una competizione mondiale a colpi del videogame targato Ubisoft, quest'anno si trasforma in un evento che mescola eSport con un talent show in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna.Prima si svolgeranno le selezioni online in ogni Paese, il 16 luglio, poi a settembre verranno selezionati 4 candidati per ogni capitale con un vero e proprio casting.Uno di loro diventerà il campione nazionale del proprio Paese e accederà alla finale mondiale della Just Dance World Cup, prevista all'inizio del 2018.A sostenere la nuova avventura un gruppo di youtuber diventati talenti dei social media in tutta Europa. Per l'Italia il volto è quello di Favij.