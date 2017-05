Roma (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Vaticano per incontrare Papa Francesco prima dell'udienza generale del Pontefice in piazza San Pietro. Tra serrate misure di sicurezza attorno a tutto il Vaticano, l'imponente corteo di auto di Trump è entrato dalla porta del Perugino intorno alle 8.15 del mattino. Insieme al presidente degli Stati Uniti, la moglie Melania e la figlia Ivanka.