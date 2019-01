L'arte di scolpire nel ghiaccio, sfida sulle Alpi francesi

Milano (askanews) - I blocchi di ghiaccio si sono trasformati in opere d'arte sotto le mani di 20 scultori arrivati da tutto il mondo sulle Alpi francesi a Valloire per la 28esima edizione del campionato internazionale di sculture di ghiaccio. Per 3 giorni e 3 notti gli artisti hanno lavorato alle loro opere con un ghiaccio particolare, totalmente trasparente, fatto fare apposta in una struttura a Narbonne. 18 tonnellate da modellare con grande perizia e con capacità specifiche rispetto ad altri materiali, racconta uno degli scultori Glebos Tkachenko, dalla Danimarca."È tutto diverso riguardo quando si parla di ghiaccio, ci sono diversi strumenti con cui lavorare, diverse tecniche, prima di cominciare bisogna attaccare i blocchi uno vicino all'altro, così si hanno come dei mattoncini da cui si comincia a costruire".I concorrenti hanno dovuto anche combattere con l'oscillazione delle temperature. In alcuni casi il sole troppo intenso ha costretto gli scultori a proteggere le opere con delle protezioni termiche.