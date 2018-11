Roma, (askanews) - L'impressionante tromba marina che ha sfiorato Salerno nei video condivisi sui social network. L'enorme colonna d'acqua si è avvicinata al porto commerciale ma fortunatamente non ha provocato danni. Solo tanta paura per i residenti che se la sono vista arrivare all'improvviso prima di spezzarsi in acqua.In Campania resta l'allerta meteo arancione della Protezione civile fino alle 5 del 21 novembre, con precipitazioni sparse, venti localmente forti occidentali, con possibili raffiche nei temporali, e mare agitato.