La classifica delle 50 aziende in cui si lavora meglio in Italia

Milano, 18 mar. (askanews) - Nuove tecnologie, alberghi, moda, alimentari, servizi finanziari, mondo dell'auto. Si trova un po' di tutti i settori fra le aziende che hanno vinto quest'anno il premio come miglior luogo di lavoro, nella classifica Best Workplace, classifica stilata da 18 anni da Great Place to Work.Fra le migliori, divise per numero di dipendenti, ci sono Hilton, Cisco Systems, Bending spoons, Cadence design systems. (per l'elenco completo https://www.greatplacetowork.it/risorse/employer-branding/bwi19)L'indagine è stata condotta con interviste a oltre 40mila dipendenti. I più apprezzati sono stati soprattutto luoghi di lavoro in cui, rispetto alla media italiana, viene valorizzato il benessere del dipendente, si lavora più serenamente e anche dove i manager sono visti come corretti ed etici. Tutte caratteristiche che fanno bene non solo al dipendente ma anche agli affari come spiega Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work."Sono state 136 le aziende che hanno partecipato quest'anno solo 50 ce l'hanno fatta sono aziende speciali che crescono a tassi del 10% e hanno collaboratori che hanno fiducia nel loro managemenent"