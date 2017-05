La faccia triste del Papa di fianco a Trump: lo scatto è virale

Roma (askanews) - Papa Francesco ci ha abituato a larghi sorrisi quando incontra i fedeli o accoglie personalità da tutto il mondo: sorrisi che elargisce a tutti tranne alla famiglia Trump, almeno stando a questo scatto, già diventato virale sul Web, da Twitter a Facebook.La foto immortala un momento della visita in Vaticano del presidente Usa e della sua famiglia: ci sono Ivanka e Melania, in nero e con sguardo serio, ma rilassato e adatto alla circostanza, poi Trump che sfodera un gran sorriso e infine il Papa, con le braccia lungo i fianchi, l'unico che non guarda in camera e ha una espressione quasi abbattuta.La foto probabilmente ha colto solo un istante fugace, ma certo colpisce, tanto che sul Web è partita la gara a confrontare la faccia seria di Francesco in questa occasione con i gran sorrisi sfoderati in tutte le altre.