La mamma di Mirko Vicini in volo sopra il Ponte Morandi

Genova, 10 ago. (askanews) - La madre di Mirko Vicini è salita su un elicottero della polizia per sorvolare il Ponte Morandi. Volare su questo elicottero era uno dei sogni del figlio 20enne, ultima vittima estratta dalle macerie del crollo.A ottobre Paola con l'aiuto del personale della Sezione della Polizia Stradale di Savona e di una psicologa del Servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana di Varazze, che l'assisteva nei giorni delle ricerche delle vittime, ha volato sui cieli di Genova con l'elicottero del reparto volo di Milano Malpensa.Il 10 agosto, a quasi un anno di distanza dal crollo del ponte Morandi, la Polizia di Stato, insieme alla signora Paola, ha voluto condividere, per la prima volta, il video realizzato durante il volo, quale messaggio di speranza per tutti i parenti delle 43 vittime di quella tragedia.