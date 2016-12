La messa in sicurezza della basilica di San Benedetto a Norcia

Norcia (askanews) - Continuano gli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza degli edifici e delle chiese da parte dei vigili del fuoco nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 26 agosto e da quello del 30 ottobre. Tra le operazioni più delicate, quella sulla facciata della Basilica di San Benedetto a Norcia, rimasta miracolosamente in piedi come una "vela" dopo le scosse. E' stata montata una grande struttura in tubi alta 18 metri.L'ingegnere Luca Nassi, dei vigili del fuoco. "Il varo di questa struttura è stata una cosa complessa con una serie di criticità, perché ci avvicinavamo moltissimo alla facciata della chiesa e dovevamo ruotare tutta la struttura a mano per renderla complanare e poterla avvicinare e appoggiare alla chiesa. Ora viene fissata a terra, ci saranno una serie di zavorre che saranno ancorate attraverso delle fasce che si collegheranno alle fondazioni in calcestruzzo realizzate nelle settimane scorse, poi verranno posizionati dei blocchi sui due lati".Un intervento propedeutico alle altre fasi della messa in sicurezza relative al campanile, all'abside e al transetto, con la salvaguardia delle macerie, ancora all'interno dell'edificio. Intanto è stato riaperto anche il centro storico di Norcia, rimasto per due mesi zona rossa inaccessibile.