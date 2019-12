La nave Alan Kurdi con 32 migranti a bordo approdata a Pozzallo

Roma, 30 dic. (askanews) - La nave Alan Kurdi, con 32 migranti a bordo, ha attraccato a Pozzallo. "I 32 ospiti a bordo sono finalmente al sicuro", ha scritto sul proprio account Twitter la ong tedesca Sea Eye.Il Viminale aveva autorizzato lo sbarco, spiegando che "la decisione di assegnare il porto sicuro è stata assunta tenendo conto della presenza a bordo di migranti in condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l'evacuazione medica". La Commissione europea, ha fatto sapere ancora il Viminale, ha già avviato, su richiesta dell'Italia, la procedura per il ricollocamento dei migranti, sulla scorta del pre-accordo di Malta.I 32 a bordo sono tutti di nazionalità libica, tra loro 10 bambini e una donna incinta. Erano stati salvati nella notte tra il 26 e il 27 dicembre.