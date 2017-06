La sfilata di Off-White per sostenere i rifugiati a Pitti Uomo

Roma, (askanews) - Nelle immagini la sfilata di Off-White, uno dei marchi più amati dalla generazione dei millenials, per sostenere i rifugiati con delle scritte sullo sfondo per ricordare gli orrori dell'esilio e i drammi vissuti dalla gente costretta a lasciare i loro paesi. Un evento ispirato alla storia del padre dello stilista americano, Virgil Abloh, che emigrò dal Ghana agli Stati Uniti.Nella collezione di Abloh, amico e consigliere del rapper Kanye West, spiccano gli abiti streetwear, con materiale leggero, tecnico e volumi oversized, perfetti per i millenials. Pantaloni ampi, short, top con zip che si aprono lasciando intravedere i corpi; parkas e giubbotti che si staccano per avere più funzioni.