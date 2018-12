La Soyuz riparte dopo incidente di ottobre: lancio il 3 dicembre

Milano (askanews) - Il razzo Soyuz MS-11 è stato posizionato sulla rampa di lancio della base russa a Baikonur, in Kazakhistan dove è tutto pronto per il lancio del 3 dicembre prossimo che porterà sulla Stazione spaziale internazionale la statunitense Anne McClain, il canadese David Saint-Jacques e il russo Oleg Kononenko.È il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l'incidente dell'11 ottobre scorso quando pochi minuti dopo la partenza i cosmonauti a bordo del razzo MS-10 sono stati costretti ad una espulsione di emergenza a causa di una avaria.L'incidente è stato causato da un errato distacco di uno dei booster conici di coda che secondo la commmissione d'inchiesta, "ha perforato con la punta la zona del serbatoio, facendo perdere al razzo il controllo dell'assetto e costringendo l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza". A causare la catena di malfunzionamenti che ha portato all'avaria, un errore umano: durante l'assemblaggio a Baykonur il personale avrebbe impiegato attrezzi diversi da quelli prescritti per quella specifica operazione.