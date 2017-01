La telecamera sorveglianza riprende la tragedia del bus ungherese

Roma, (askanews) - La telecamera di sorveglianza riprende i momenti immediatamente successivi alla tragedia del bus di studenti ungheresi che ha preso fuoco la sera del 20 gennaio 2017 dopo avere urtato il pilone di un cavalcavia sulla A/4 nei pressi dell'uscita di Verona est.Nelle immagini diffuse dalla polizia di Stato, si vedono le fiamme salire dense e avvolgere il mezzo subito dopo l'incidente e alcuni superstiti - due uomini e una ragazza - in preda alla disperazione su un terreno adiacente l'autostrada.Il pullman - sul quale viaggiavano 54 passeggeri e due autisti - stava rientrando a Budapest dopo una gita scolastica in Francia, quando si è schiantato contro il pilone, il che potrebbe far pensare a un colpo di sonno dell'autista.Il bilancio delle vittime è pesante: 16 morti, tra cui 11 ragazzi tra i 15 e i 16 anni; 26 passeggeri ricoverati in ospedale e 13 soccorsi sul posto.