La Terra ha 7 gemelli a 40 anni luce: annuncio shock della Nasa

Houston (askanews) - Il pianeta Terra ha 7 gemelli che si trovano a "soli" 40 anni luce di distanza dal nostro sistema solare, nella costellazione dell'Acquario, e potenzialmente sono in grado di ospitare la vita. È l'annuncio shock della Nasa, fatto nel corso di una conferenza stampa in diretta streaming mondiale il 22 febbraio 2017.I 7 esopianeti rocciosi, di dimensioni simili alla Terra o a Venere, orbitano attorno alla stella nana rossa Trappist-1, con una massa pari all'8% del nostro Sole, e 3 di essi si trovano nella cosiddetta zona abitabile, ovvero a una distanza dalla loro stella tale da consentire la presenza di acqua liquida sulla superficie e quindi condizioni adatte allo sviluppo della vita.Grazie alle osservazioni combinate effettuate da telescopi a terra e dallo Spazio, con Spitzer della NASA, gli astronomi hanno potuto confermare la presenza di questi 7 piccoli mondi.Per scovarli, gli scienziati si sono serviti della tecnica del transito: misurando i piccoli cali di luminosità della stella al passaggio dei pianeti in orbita attorno ad essa, è stato possibile dedurre il numero dei corpi celesti appartenenti al sistema e ricavare informazioni, per ciascuno, su dimensioni, composizione e orbita.Dei 7 pianeti, Trappist-1e, f e g, il più grande, rappresenterebbero il "Sacro Graal" degli astronomi alla ricerca di esopianeti abitabili. Trappist-1g in particolare riceve la stessa quantità di luce che riceve la Terra.Il sistema solare di Trappist-1 è sotto la lente anche dello telescopio spaziale Hubble che ne sta studiando le atmosfere planetarie, e sarà oggetto di osservazione anche degli osservatori di nuova generazione quali l'Extremely Large Telescope dell'ESO e il telescopio spaziale James Webb di NASA, ESA e CSA, grazie ai quali, presto si sarà in grado di cercare acqua e, forse, anche eventuali evidenze di vita.