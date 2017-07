Ladro bloccato nella metro di Milano da passeggeri e Atm

Milano (askanews) - In questo video diffuso dall'Atm, l'azienda di trasporto pubblico milanese, è stato ripreso un ladro fermato mentre stava entrando in azione per derubare un passeggero. L'uomo è stato però scoperto e bloccato dai passeggeri che si sono tutti riversati sulla banchina per non farlo scappare, anche grazie all'intervento di due uomini del servizio security Atm.Il borseggiatore è stato poi trattenuto in attesa dell arrivo della Polizia di Stato. Le immagini mostrano anche l'intervento dei militari armati che presidiano alcune zone sensibili della città mentre il ladro viene portato fuori dalla metropolitana.