Lavazza lancia caffè Tierra Bio-Organic per segmento domestico

Milano, (askanews) - Lavazza lancia Tierra Bio-Organic, il primo caffè coltivato con certificazione bio per il segmento domestico da gustare macinato con la tradizionale moka, per l'occasione rivisitata, o in versione espresso con le capsule Lavazza A Modo Mio. Un prodotto nato per assecondare il trend di crescita dei prodotti bio, scelti almeno una volta a settimana da un italiano su due, con una crescita delle vendite nei primi cinque mesi del 2018 del 10,5%. Pietro Mazzà, head of Food Home, Ocs & Vending Market di Lavazza: "Avere un'offerta bio nella nostra gamma era un modo anche per dimostrare da un lato l'attenzione di Lavazza ai temi ambientali e di sostenibilità e dall'altro di essere all'ascolto dell'evoluzione del trend di acquisto e di consumo dei consumatori".Tierra Bio-Organic ha ottenuto la certificazione Utz a garanzia di standard qualitativi sociali e ambientali nella produzione di caffè e va ad arricchire la gamma Lavazza Tierra! composta dalle monorigini Tierra! Single Origins. Entrambe sono certificate dall'Ong Rainforest Alliance, il cui scopo è preservare la biodiversità e garantire condizioni di vita sostenibili ai coltivatori delle aree di produzione.