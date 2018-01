Lavoro, Bonaccini: ok Regioni a 251 milioni per centri impiego

Roma, (askanews) - "Tre ottime notizie, due per tutte le Regioni, una per Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. La prima è il riparto approvato all'unanimità in Conferenza delle Regioni che mi auguro passi in Conferenza unificata sui 235 milioni di euro che danno garanzia ai lavoratori a tempo indeterminato dei centri per l'impiego e i 16 milioni per i lavoratori a tempo determinato per cui c'è tutto il tema della certezza delle risorse per i lavoratori". Ad annunciarlo è stato il presidnte della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al termine della riunione di questa mattina.La seconda "ottima notizia è che è raddoppiato il fino per le politiche giovanili" che supera i 2 milioni di euro e abbiamo fatto il riparto tra Regioni.Infine, ha conluso il presidente Bonaccini, "per quanto riguarda una e vera e propria emergenza, il tema della sicurezza dei ponti lungo il fiume Po, vi sono 35 milioni di euro concessi dal governo in accorso con le Province interessate: laddove per due ponti in particolare tra la provincia di Parma e di Cremona arriva il 100% delle risorse, e si interviene con 6 milioni di euro ciascuno, gli altri 23 milioni di euro vengono ripartiti per altri ponti che insistono in alcune province piemontesi lombarde e de militano romagnole dove la copertura arriverà al 70-80% del coro. Poi noi come Regione Emilia Romagna siamo pronto a fare la nostra parte per mettere le risorse aggiuntive. Era una richiesta molto attesa, è stata riconosciuta come urgenza all'ordine del giorno e ritengo sia utile garantire la sicurezza di chi circola sulle strade".