Le immagini dalla Sea Watch in balia del mare grosso

Milano (askanews) - "La SeaWatch è in posizione di shelter per rifugiarsi dal mare grosso. È il sesto giorno di navigazione senza un porto sicuro per i 47 naufraghi a bordo. Hanno bisogno di assistenza, subito". È l'ultima richiesta di aiuto pubblicata dalla ong tedesca Sea Watch su Twitter, con un video che mostra le difficoltà della navigazione col mare grosso e venti di tempesta.L'imbarcazione sta navigando verso la Sicilia in cerca di riparo e sta raccontando la sua odissea via social descrivendo una situazione molto difficile per le persone a bordo con "con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido".