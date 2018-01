Le immagini del rogo nel campo migranti in Calabria

Gioia Tauro, (askanews) - Una persona morta ed altre due ferite sono il bilancio di un incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Sulle cause sono in corso accertamenti, ma dai primi rilievi non si sarebbe trattato di incendio doloso. Le fiamme si sarebbero sviluppate in alcune baracche al centro dell'insediamento che avrebbe dovuto essere vuoto, essendo da tempo stata realizzata una nuova struttura, ma che ospitava ancora circa mille migranti che avevano rifiutato il trasferimento. I due feriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Polistena, in condizioni non gravi. L'accampamento è stato sgomberato.