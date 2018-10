Le immagini dell'incidente di volo del presidente del Leicester

Leicester (askanews) - In queste immagini diffuse on line, gli ultimi drammatici istanti prima dell'incidente di volo di sabato 27 ottobre 2018, costato la vita al presidente della squadra di Premier league britannica Leicester city, Vichai Srivaddhanaprabha e ad altre quattro persone che erano a bordo, compreso il pilota, Eric Swaffer con oltre 20 anni di esperienza.L'elicottero, un Aw169 di Leonardo Elicotteri, si era appena levato in volo dal campo del King Poer Stadium ma, dopo essersi sollevato di diversi metri rimanendo in volo stazionario, ha cominciato ad avvitarsi su se stesso, perdendo quota e precipitando al suolo. Ancora ignote , al momento, le cause dell'incidente.