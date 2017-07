Legambiente: in fumo 72.039 ettari di boschi tra maggio e luglio

Roma, (askanews) - Ogni estate l Italia brucia. Quest anno brucia di più. Tra il mese di maggio e il 26 luglio sono andati in fumo 72.039 ettari di superfici boschive, il 96,1% della superficie bruciata quest anno. Sommati ai 2.926 ettari (3,9% del totale) bruciati nel periodo invernale, in questi sette mesi del 2017 le fiamme hanno divorato 74.965 ettari di superfici boschive. Siamo al 156,41% del totale della superficie bruciata in tutto il 2016 (47.926 ettari). E caldo e siccità non sono ancora finiti. È l'aggiornamento al 26 luglio dei dati elaborati da Legambiente e raccolti dalla Commissione europea nell'ambito del progetto Copernico per monitorare e mappare uno dei fenomeni più devastanti in Italia e nel resto d Europa. Nel video legamente illustra i dati.