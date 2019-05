Nicolosi, 30 mag. (askanews) - Il grande vulcano è tornato in attività. L'Etna è nuovamente in eruzione e dalla cima della montagna scendono colate di lava e è in corso anche attività stromboliana per cui si alza una alta colonna di fumo denso. Secondo gli esperti vulcanologi dell'Osservatorio etneo dell'Ingv, si sono aperte due fratture eruttive, una sul fianco nord orientale del Nuovo crataere di Sud Est, l'altra alla base sud-sudest del medesimo cratere".