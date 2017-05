Lorenzin: ippoterapie importante per tante sindromi e problemi

Roma, (askanews) - Secondo Beatrice Lorenzin "la riabilitazione equestre è importantissima". La ministra della Salute lo ha detto visitando l'iniziativa "Cavalcando la solidarietà", a latere del Concorso Ippico Piazza di Siena a Roma, portata avanti dal San Raffaele in collaborazione con Villa Buon Respiro, dedicata a bambini e ragazzi normodotati e diversamente abili, a famiglie e scuole per conoscere da vicino, in un percorso formativo e culturale, il mondo del cavallo e le sue potenzialità terapeutiche."Abbiamo tanti studi che dimostrano come la riabilitazione attraverso gli animali, in questo caso quella equestre, è importantissima in tanti tipi di sindromi o disturbi del comportamento o del linguaggio o per problemi di handicap fisici e abbiamo visto che ci sono miglioramenti straordinari nei ragazzi e nelle loro famiglie, c'è una bellissima interazione con il cavallo, quindi credo che questo sia un esempio di tante cose positive che vengono realizzate".