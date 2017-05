Lotti, Totti e Cabrini premiano i campioni di calcio a 5 down

Roma, (askanews) - Il ministro per lo Sport con delega all'editoria, Luca Lotti, ha premiato a Roma, nella Sala Monumentale della presidenza del Consiglio, la squadra campione del mondo di calcio a 5 per ragazzi down. Gli azzurri della Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionale hanno battuto in finale il favoritissimo Portogallo, che giocava in casa, nella prima edizione del torneo che si è svolto dall'8 al 15 aprile."Per lo sport italiano, per l'Italia, è un giorno di festa, un giorno in cui si riconoscono le vostre abilità e l'Italia vi riconosce il titolo di campioni di mondo e per questo vi festeggia e vi ringrazia".A premiare la squadra sono stati chiamati due ospiti d'eccezione: "Chi può premiarvi meglio del ministro dello Sport se non qualcuno che la Coppa del Mondo l'ha alzata davvero, come voi. Sono due persone diverse, una l'ha alzata nell'82 e l'altra nel 2006"....E a quel punto sono entrati Antonio Cabrini e Francesco Totti. I due calciatori hanno messo le medaglie al collo a questi campioni ancora più speciali. La squadra ha poi regalato una maglia della Nazionale al ministro Lotti e un pallone autografato al capitano giallorosso e a Cabrini.