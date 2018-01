Luiss, Severino agli studenti: impegno e merito premiano sempre

Roma, (askanews) - Il rettore della Luiss, Paola Severino, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo, ha ricordato agli studenti che impegno e merito premiano sempre."E' proprio a loro che rivolgo il mio invito a non stancarsi mai d'impegnarsi a massimizzare il proprio percorso di studi mettendo a pieno frutto le opportunità a loro offerte, esigendo da sè stessi sempre di più, senza mai accontentarsi di risultati minimali o di scorciatoie, perchè l'impegno e il merito premiano sempre e sono presupposti affinchè ciascuno, quale che sia il futuro professioniale, possa trasformarsi in un magnifico interprete del mondo che noi tutti desideriamo ed auspichiamo".