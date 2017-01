Magirus Award, i vigili del fuoco italiani migliore squadra 2016

Ulm (askanews) - Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco italiani ha vinto il prestigioso Conrad Dietrich Magirus Award, che ogni anno assegna il titolo di migliore "Squadra internazionale dei Vigili del Fuoco", in questo caso per gli interventi di soccorso durante i terremoti che hanno colpito il Centro Italia nel 2016. "Il soccorso e il salvare le vita umane - hanno detto dal palco i freschi vincitori - dovrebbero avere la stessa importanza in tutto il mondo".La cerimonia di premiazione si è tenuta a Ulm, in Germania, dove Magirus, marchio globale per la produzione dei mezzi antincendio di CNH Industrial, ha il proprio quartier generale e, come ha spiegato il CEO di Magirus, Marc Diening, il premio vuole ricordare la storia della stessa azienda. "Conrad Dietrich Magirus, il fondatore dell'azienda - ci ha detto il CEO - era un innovatore che ha cambiato l'industria, con i suoi prodotti, con la sua tecnologia e le sue strumentazioni per i Vigili del Fuoco. Ma era anche più di un imprenditore, era un pompiere e ha dato vita alla prima Associazione di categoria in Germania, coinvolgendo le comunità, perché non c'erano Vigili del Fuoco professionisti. Il premio vuole rendere onore a queste idee".Idee che, nella serata di festa tedesca, sono soprattutto quelle di un forte senso di comunità tra i Vigili del Fuoco, uniti dalla passione e dal rispetto e spesso chiamati a essere eroi silenziosi. Un ruolo su cui ha insistito anche Dany Cotton, prima donna chiamata a guidare l'importante dipartimento dei pompieri di Londra, ospite d'onore della serata. "E' un grande onore per me essere qui questa sera al Magirus Award - ha detto la commissioner della London Fire Brigade - è molto importante che tutti noi riconosciamo il ruolo che i pompieri svolgono nel salvare vite umane. Lavorano duramente e affrontano situazioni molto pericolose per salvare le altre persone. Sono molto orgogliosa di essere qui".Un orgoglio che per Magirus diventa anche impegno e responsabilità, ma soprattutto vicinanza al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne chiamate poi ad affrontare le emergenze della collettività. "Cerchiamo di essere più vicino possibile ai Vigili del Fuoco - ha aggiunto Marc Diening - perché solo capendo davvero quale è la sfida si possono trovare le migliori soluzioni, che è ciò che Magirus cerca di fare".Come hanno sottolineato anche i nostri vincitori, accanto alla soddisfazione per il premio ciò che conta davvero è la missione comune. "Io credo che noi siamo una sola grande famiglia - ha concluso Dany Cotton - non importa da dove vieni, qual è il tuo lavoro, se sei volontario o professionista... Siamo qui tutti insieme ed è fantastico".