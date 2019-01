Malta accoglie SeaWatch e SeaEye ma non le fa sbarcare

La Valletta (askanews) - Le autorità di Malta hanno accettato di ospitare nelle loro acque due navi di ong tedesche, SeaWatch e SeaEye, che trasportano 49 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Ma non hanno concesso lo sbarco. La decisione è stata presa per il peggioramento delle condizioni meteo, con le navi in balia di onde altissime e il conseguente deterioramento delle condizioni a bordo.Le due imbarcazioni sono in mare da giorni, in particolare la Sea-Watch che naviga dal 22 dicembre con a bordo 32 migranti - tra i quali tre bambini e tre minori non accompagnati originari di Nigeria, Libia e Costa d'Avorio.