Maltempo a Napoli, morto un ragazzo schiacciato da un albero

Napoli (askanews) - Una persona è morta a Napoli a causa dei danni provocati dal maltempo. Si tratta di uno studente di 21 anni che stava camminando a piedi nel quartiere di Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte a oltre cento chilometri all'ora. I carabinieri lo hanno trovato esanime al suolo e hanno chiamato il 118; inutile la corsa all'ospedale San Paolo.Oltre alla vittima si contano danni dappertutto. Tantissime le segnalazioni ai vigili del fuoco per la caduta di cornicioni, calcinacci e finestre. E altri alberi, come questo che ha distrutto un'auto in via Montagna Spaccata, lasciando una donna lievemente ferita e sotto choc.Sono stati intanto sospesi, i collegamenti tra le isole e la terraferma. Dirottati, sempre per il vento, sei aerei dall'aeroporto di Capodichino.