Maltempo, allerta Protezione Civile: in Italia neve e vento forte

Milano (askanews) - Dopo l'apparente tregua di Natale, la fine del 2017 in Italia si preannuncia all'insegna del freddo e del gelo. Un'intensa perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda artica sta interessando gran parte del Paese, con precipitazioni soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, con piogge forti, anche a carattere di rovescio e temporale, principalmente su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Allerta arancione e gialla su gran parte del territorio nazionale.Previste anche nevicate, mediamente al di sopra dei 600-800 metri sulla Lombardia nord-orientale e sui settori settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti da forti a burrasca, a prevalente componente meridionale, su tutto il Centro-Sud con possibili mareggiate sui settori costieri, tirrenici e ionici.I fenomeni temporaleschi saranno più frequenti ed abbondanti sulle regioni centrali e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.In considerazione delle forti nevicate previste, inoltre, in particolare sulle Dolomiti e sulle Prealpi venete, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione e diramato un'allerta per il pericolo valanghe in progressivo aumento.