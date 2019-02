Maltempo, il salvataggio di tre ragazzi dal fiume in piena

Milano, 4 feb. (askanews) - In queste immagini diffuse dai Vigili del Fuoco il drammatico salvataggio di tre ragazzi rimasti intrappolati nella piena del fiume Cornia a Pomarance, in provincia di Pisa. La Toscana è stata una delle regioni più colpite dal maltempo degli ultimi giorni, con piogge torrenziali su tutta la Regione. È questo è stato uno delle centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco che in tutta Italia hanno dovuto risolvere situazioni di emergenza.Qui siamo in provincia di Bologna dove ci sono stati numerosi allagamenti che hanno provocato danni nelle campagne. Questo video in particolare mostra il sorvolo effettuato dall elicottero Drago dei Vigili del Fuoco sui comuni di CastelMaggiore e Argelato. E ora che la fase di emergenza è finita si contano i danni. L'Emilia-Romagna ha annunciato di aver intenzione di chiedere al governo lo stato d'emergenza nazionale per fronteggiare i milioni di euro di danni provocati dal maltempo a famiglie e imprese locali.