Maltempo, l'isola di Capri sotto i fiocchi di neve

Isola di Capri (askanews) - Cortina o Madonna di Campiglio? No, Capri! Un'abbondante nevicata ha completamente imbiancato il territorio di Anacapri, sull'isola di Capri. I fiocchi di neve sono caduti per molte ore dando un aspetto suggestivo e unico al paesaggio e creando anche problemi e pericoli alla viabilità veicolare e pedonale a causa del fondo stradale fortemente scivoloso. La neve era iniziata a scendere dal tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio. Inizialmente pochi fiocchi, poi col buio la nevicata si è fatta molto insistente fino a diventare una vera e propria bufera, durata alcune ore, che ha imbiancato strade, auto e parchi. Un fenomeno suggestivo e decisamente raro per una località di mare come Capri: i fiocchi sono caduti anche nella celebre Piazzetta.