Maltempo, ritrovati morti 2 dei 3 dispersi in mare ad Acireale

Acirelae, 25 feb. (askanews) - Sono stati recuperati nella mattinata di lunedì 25 febbraio 2019, da una motovedetta della Guardia Costiera di Catania, i cadaveri di 2 dei 3 giovani, 2 ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, dispersi da domenica 24 febbraio nel mare antistante Acireale, dopo essere stati travolti da una violenta onda mentre erano in auto.Il primo corpo era stato avvistato dall'elicottero del secondo Nucleo aereo del Corpo poco dopo le 9 di lunedì, a circa un miglio e mezzo a sud di Santa Maria La Scala, in località Santa Maria delle Grazie. Intorno a mezzogiorno il recupero del secondo corpo senza vita.Le ricerche proseguono anche con l'impiego di un elicottero e dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sanno cercando d'individuare l'ultimo giovane disperso. A complicare le operazioni sono le condizioni meteo ancora proibitive.Secondo una prima ricostruzione, ieri pomeriggio, i tre erano suuna Fiat Panda posteggiata sul molo del porticciolo, quandoun'onda ha travolto la vettura trascinandola in mare. L'allarme è stato dato da un testimone.