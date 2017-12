Maltempo, torna il sole in Emilia Romagna, si contano i danni

Brescello (askanews) - Il sole è tornato a splendere, il peggio sembra passato e si inizia a fare un primo bilancio della situazione. In Emilia-Romagna proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo, soprattutto nella provincia di Reggio Emilia.Dall'inizio dell'emergenza, fanno sapere i vigili, sono stati effettuati oltre 400 interventi: a Brescello, in località Lentigione, elicotteri e mezzi anfibi dei pompieri hanno soccorso 374 persone rimaste bloccate in case isolate dopo l'esondazione del fiume Enza.Ora bisogna ripulire tutto per permettere alla gente di tornare alle proprie case.