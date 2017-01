Maltempo, violento temporale a Roma: tegole divelte e rami caduti

Roma (askanews) - Il maltempo non dà tregua all'Italia; dopo l'ondata di gelo che ha sferzato tutta la penisola, nella serata di venerdì 13 gennaio un violento temporale, ha colpito la zona nord di Roma causando numerosi disagi alla popolazione.Queste immagini sono state girate in via Rapisardi, zona Talenti. Si sono spezzati alberi di almeno 40 anni nella Clinica Villa Tiberia; rami e tronchi hanno danneggiato diverse auto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 130 interventi, in città e in provincia, soprattutto per la rimozione di alberi,e rami o per tegole, cornicioni e pali di luce e telefono divelti o danneggiati. Le zone maggiormente colpite dalle condizioni climatiche sono state Civitavecchia, Ladispoli, Fiumicino, Prati, il Nomentano e La Rustica.