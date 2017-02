Manifestazione pro-Raggi a Roma, la sindaca: grazie, non molliamo

Roma, (askanews) - "Grazie, davvero grazie". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha ringraziato i manifestanti che si sono radunati in piazza del Campidoglio a suo sostegno, con cori che l'hanno incitata a "resistere" e ad "andare avanti".Nel video, condiviso sul suo profilo Facebook dalla stessa Raggi, si vedono cartelloni con scritto "Cambiamo" e "Venerdì 17 è colpa della Raggi" e cuori bianchi con la frase: "Non sei sola".La sindaca, dopo essersi inizialmente affacciata dalla finestra di Palazzo Senatorio per salutare con la mano i suoi sostenitori, è scesa per strada, attorniata dalla sua maggioranza e dopo il bagno di folla, in cui ha assicurato di " non mollare", prima di rientrare, ha salutato ancora con la mano dalla scalinata della Lupa e si è concessa alle foto con il cuore di polistirolo in mano.